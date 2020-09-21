Son Dakika: - Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM'de konuştu: "Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa... Son dakika gündem haberine göre - Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM'de konuştu: "Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, "Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde" dedi.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM'de konuştu: "Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde"

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, "Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde" dedi.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır'ın konuşmasıyla başladı. Korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısına gönderdiği video mesaj ile katıldı. Macron mesajında, "Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde" ifadelerini kullanarak, ülkelere birlikçe çalışma çağrısında bulundu.

Fransız Cumhurbaşkanı, "26 Haziran 1945'te San Francisco'da, Pasifik'te savaş hala devam ederken, öncüllerimiz gelecek nesilleri savaşın belasından kurtarmak ve insan haklarını beyan etmek, ulusların eşitliği ve daha fazla özgürlük içinde sosyal ilerlemeyi sağlamak için bir söz üzerinde anlaştılar. 75 yıllık varoluşumuzda, ortak yurdumuz olan Birleşmiş Milletler bu sözüne sadık kaldı. Olanak verdiğimiz sürece Birleşmiş Milletler, kendisine yerleştirilen umutların karşılığını verdi. Ortak evimiz tıpkı dünyamız gibi bir karmaşa içerisinde. Temelleri sarsıldı, duvarları çatladı, hatta kimi zaman onu inşa edenlerin saldırısına maruz kalarak" ifadelerini kullandı.

Macron, "Dokunulmaz olduğu düşünülen tabular yıkıldı, ilhak savaşları yapıldı, kimyasal silah kullanıldı, cezasız kalan toplu hapis tutuklamalar uygulandı. Elde ettiğimizi düşündüğümüz haklar ihlal ediliyor ve rekabetimizin esiri olan uluslararası sistemimiz artık bu ihlalleri cezalandırma gücüne sahip değil" dedi.

"Acil sağlık durumu karşısında, iklim sorunları karşısında, temel hakların gerilemesi karşısında şimdi burada harekete geçmemiz gerekiyor" ifadeleri kullanan Fransa Cumhurbaşkanı "Sizi önümüzdeki aylarda Paris Forumu'na, Dünya Koruma Kongresi'ne ve Nesil Eşitliği Forumu'na bekliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN