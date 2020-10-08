Son dakika haber! FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü örgüt evinde yakalandı
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Son dakika haber! FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü örgüt evinde yakalandı

08.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:27
Son dakika haber! FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü örgüt evinde yakalandı

Son dakika haberi... ANKARA'da, FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları örgüt evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları örgüt evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, iki eski emniyet müdürünü, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler (altın çocuklar) arasında gördüğü belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin üst düzey konumunda olan firari eski emniyet müdürlerinin örgüte ait gaybubat evinde saklanarak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda, birçok dosyadan aranmaları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner'in Etimesgut ilçesinde örgüt evinde kaldıkları tespit edildi. Ekipler 'Bylock' kullanıcısı olan iki eski emniyet müdürünün saklandığı örgüt evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ceylan ile Salmaner, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN 'ALTIN ÇOCUKLARI' ARASINDA

Ceylan ve Salmaner'in terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler (altın çocuklar) arasında gördüğü öğrenildi. Ayrıca, Ceylan ile Salmaner'in gaybubet evi olarak kaldıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmadıkları ve çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi. Yine, iki eski emniyet müdürünün gaybubet evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları belirlendi. Ceylan ile Salmaner'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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