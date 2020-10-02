Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

02.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:05
Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,30 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,04 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062246 -1,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047898 -1,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033675 -1,04
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021093 -0,89
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030380 -0,88
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028246 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,027131 -0,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,094807 -0,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069854 -0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016561 -0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Esra Erol Cem Yılmaz Aras Bulut İynemli
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 14:08:48. #1.15#
title