Son dakika haber | Elazığspor'da genel kurul kararı
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Son dakika haber | Elazığspor'da genel kurul kararı

Son dakika haber | Elazığspor'da genel kurul kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Elazığspor'da Selçuk Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu olağan genel kurul kararı aldı.

Elazığspor'da Selçuk Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu olağan genel kurul kararı aldı.

Elazığspor, olağan genel kurula gidiyor. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle TFF 3. Lig'e kadar düşen ve yeni sezon öncesi transfer tahtası başta olmak üzere birçok problemi bulunan bordo-beyazlı ekip olağan genel kurul kararı aldı. Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elazığspor Kulübü Derneği tüzüğünün 16. maddesinde Genel Kurul toplantıları başlıklı 2. ve 3. bendi gereğince, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat 16.00'da Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi No: 385 Merkez Elazığ adresinde bulunan Elazığspor sosyal tesislerinde Covid 19 pandemi tedbirleri çerçevesinde belirtilen gündem maddelerine göre, Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15 Ağustos 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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