Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı - Haberler
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Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, yaralı sayısı 80'e yükseldi.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, yaralı sayısı 80'e yükseldi. Ülke genelindeki cezaevlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında dün çıkan çatışmanın bilançosu giderek artıyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso yaptığı açıklamada, el yapımı bomba, silah ve bıçakların kullanıldığı çatışmada ölenlerin sayısının 116'ya, yaralı sayısının 80'e yükseldiğini duyurarak benzer olayların tekrar yaşanmaması için cezaevine ek güvenlik güçleri göndereceğini ve fon ayıracağını ifade etti. "Suç çetelerinin hapishaneleri güç kontrolü için savaş alanına dönüştürmeye çalışması talihsizlik" diyen Başkan Lasso, ülke genelindeki cezaevlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre mahkumlardan 6'sı başı kesilerek öldürüldü. Onlarca mahkum yakını, bilgi almak ve mahkumların güvenliğinden sorumlu yetkililerden hesap sorulması talebiyle cezaevi önünde toplandı. Cezaevinin dışındaki güvenlik güçlerinin sayısı arttırıldı. Devlet Başkanı Lasso, ölü ve yaralı mahkumların ailelerine yardım edileceğini belirtti.

Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon yaptığı açıklamada, cezaevinde yaşanan olayın "korkunç" olduğunu belirterek, "Dün yerel saatle 14.00'te polis kontrolü ele aldı ama gece saatlerinde patlamalar oldu ve bugün sabah saatlerinde tam kontrol sağladık. Çatışmaların olduğu koğuşlara girdikçe daha fazla cesetle karşılaşıyoruz" dedi.

Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle bağlantıları olduğu düşünülen Ekvadorlu çete üyelerini barındıran Litoral Cezaevi, ülkenin en tehlikeli hapishanelerinden biri olarak biliniyor.

EKVADOR'DA CEZAEVLERİNDE ŞİDDET

Ülkede Şubat ayında patlak veren isyanda 79, Temmuz ayında patlak veren isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

(İHA)

Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

Ekvador'da cezaevindeki çete çatışmasında ölü sayısı 116'ya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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