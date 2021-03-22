Son dakika haber! Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı'yla ilgili mülkiyet davası açacağız
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Son dakika haber! Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı'yla ilgili mülkiyet davası açacağız

22.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:54
Son dakika haber! Ekrem İmamoğlu: Gezi Parkı'yla ilgili mülkiyet davası açacağız

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'yla ilgili mülkiyet davası açacaklarını söyledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Gezi Parkı'yla ilgili mülkiyet davası açacaklarını söyledi.

İzmir'de CHP'li 11 belediye başkanının katıldığı 'Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyet devriyle ilgili şunları söyledi: "Biz gerekli mücadelemizi hukuken vereceğiz. Bir mülkiyet davası açacağız. Kanunun, yasanın ışık tuttuğu şekilde tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyoruz."  

Ekrem İmamoğlu,  kendilerini en çok üzen konulardan birinin de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek olduğunu ifade etti. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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