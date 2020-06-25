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Son dakika haber! Diyarbakır'da kapalı olan fabrikalar 30 milyonluk yatırımla yeniden faaliyete geçiyor

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1996 yılında iş adamı Halis Toprak tarafından kurulan Toprak Mermer Fabrikası ve mermer ocakları, sekiz yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden açılıyor.

Son dakika haber! Diyarbakır'da kapalı olan fabrikalar 30 milyonluk yatırımla yeniden faaliyete geçiyor
25.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:49

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1996 yılında iş adamı Halis Toprak tarafından kurulan Toprak Mermer Fabrikası ve mermer ocakları, sekiz yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden açılıyor.

Diyarbakır'da istihdam sağlanması için önemli olan fabrika, mermer havzası bölgesinde bulunuyor. Fabrika ve ocaklar, Diyarbakır'ın dört büyük mermer firması ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklığı ile alındı. D Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, Diyarbakır mermerine olan talebi yeniden canlandırmayı hedeflediklerini, yeniden kaliteli üretim yapılacağını ve binlerce kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Diyarbakırlı dört firma ve TSO'dan 30 milyonluk yatırım

Beden Mermer, Dimer Mermer, Diyar Madencilik ve Medos Madencilik, Lice Mermer Fabrikası ve mermer ocaklarının hisselerini Mayıs 2019 tarihinde satın aldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, bu iş birliğinde hissedar olup, yeni hissedarlarla birlikte Lice'deki fabrika ve ocaklarda bakım çalışmaları başlattı. Ocaklar, Haziran 2020 üretime başladı, fabrikanın da Ağustos 2020 tarihinde üretime yeniden başlaması planlanıyor. 15 Haziran 2020 tarihinde fabrika ve mermerlere 30 milyon lira yatırım yapılarak 101 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.

Yıllık 20 milyon dolar ihracat, 100 milyon iç piyasa satışı, 500 istihdam

D Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, üç yıl içerisinde 500 kişiyi istihdam etmeyi, yıllık 20 milyon dolar ihracat ve 100 milyon lira da iç piyasa satışını hedeflediklerini söyledi. İpek, böylece çevre illerdeki fabrikaların, atölyelerin sürdürülebilir hammadde ihtiyacının karşılanacağını ekledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise "Sekiz yıldır kapalı olan fabrika ve önemli mermer ocakları, kentte ve ülkeye kazandırılmasına yönelik yaptığımız çalışmalardan biridir. Birincisi kapalı olan fabrikayı önemli oranda istihdam olanağı yaratılacak, ikincisi de mermer ocaklarının devreye girmesiyle hem kayıt dışılık ortadan kalkacak, hem de bölgenin önemli bir ihracat potansiyeli oluşacaktır. Bu ocaklar aynı zamanda bölgede mermer fabrikalarını besleyen büyük ocaklardır" dedi.

Bu yatırımın kent için önemli olduğunu savunan Kaya, temel hedeflerinin bölgedeki fabrikaları çalıştırıp ihracata yönelmek olduğunu ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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