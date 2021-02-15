Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu Açıklaması
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu Açıklaması

15.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:39
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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