Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Murat Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Murat Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

23.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:03

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, 2019 Aralık'ta yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde yükselmek amacıyla kabul edilen 44 maddelik Eylem Planında yer alan, inşaat izinlerine ilişkin reformlar ile konkordato uygulamalarının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, özellikle salgın sürecinde ekonomik zorluğa girerek konkordato ilan etmek zorunda kalan şirketlerin, ekonomik hayata geri kazandırılmasına yönelik neler yapılabileceği değerlendirildi.

"Tek Durak Ofis" yaklaşımıyla, inşaat izinleri başlığı altında geçen iskan ruhsatı ve yapı kullanım izni gibi süreçlerde vatandaş lehine sağlanacak kolaylıklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Murat Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Murat Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Murat Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Murat Kurum ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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