Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık karşımızda her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var" - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık karşımızda her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün artık karşımızda her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün artık karşımızda her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün artık karşımızda her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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