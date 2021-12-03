Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık karşımızda her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var"
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde konuştu.
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