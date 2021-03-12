ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN

12.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:50

ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDENOğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİÇorum'un Alaca ilçesinde Servet B.

ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (4)

KEŞİF SIRASINDA MİNİBÜS DE OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Çorum'un Alaca ilçesinde Servet B.'nin, oğlunun kavga ettiği Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü okul servis minibüsü de keşif için olay yerine getirildi. Yapılan keşfin ardından minibüs, yeniden İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), (DHA)-

ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN
ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN
ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN
ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇORUM Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren zanlıya olay yerinde keşif yaptırıldı-2 EKİYLE YENİDEN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:58:57. #1.14#
title