Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
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Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ali Osman Türk - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Atıl boş, nadas alanları deyince geçen sene pandemi döneminde bu tip projelerle Türkiye'ye toplam kazandırdığımız alan Hatay'ın toplam ekilebilir alanı kadar." dedi.

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Atıl boş, nadas alanları deyince geçen sene pandemi döneminde bu tip projelerle Türkiye'ye toplam kazandırdığımız alan Hatay'ın toplam ekilebilir alanı kadar." dedi.

Işıkgece, Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Atölye Binası'nda düzenlenen Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, salgın döneminde tarımın öneminin daha fazla ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye çapında bitkisel üretimin geçen yıl 9 milyon ton artışla 126 milyon tona ulaştığına işaret eden Işıkgece, "Bu artışla aslında Türkiye'nin bu zamana kadar yapmış olduğu en yüksek sınıra gelmiş olduk. Bunların tamamında sizin emekleriniz, sizin inancınız, sizin bu konudaki duruşunuz var." diye konuştu.

Türkiye'de geçen yıl 333 milyar liralık tarım hasılatı gerçekleştiğini anlatan Işıkgece, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeni başlayacağımız, hatta yeni de başlattığımız projelerde hep bölgenin ihtiyacını dikkate alarak karar vermeye çalıştık. İl müdürlerimize sorduk. Bulunduğumuz odalardan, Ankara'dan tüm Türkiye için karar vermek yerine her bölgede, bölgenin ihtiyacına göre terzi işi projelerle yola çıkarsak çok daha başarılı olabileceğimiz düşündük. İl müdürümüzün, sizlerin talepleri, sizlerin ihtiyaçlarını dikkate alıp süzgeçten geçirdiği konularla ilgili projelerimizi yürürlüğe almış oluyoruz."

Işıkgece, kullanılmayan alanlar değerlendirildikçe ekonomiye katkısının da büyük olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene pandemi döneminde bu tip projelerle Türkiye'ye toplam kazandırdığımız alan, Hatay'ın toplam ekilebilir alanı kadar. " ifadesini kullandı.

Yapılan projelerin bölgenin ihtiyaçlarına göre ortaya çıktığının altını çizen Işıkgece, "Ama sizin bu projelere inancınız, emeğiniz, alın teriniz olmadığı sürece projelerin oturması, bölgede sonuç bulması, pozitif değere ulaşması mümkün değil. O nedenle sizlerin bu projeye inanmanızı, emeklerinizi son derece önemsiyoruz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Bu işlerin değer bulması için pazara kadar uzanan noktada elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Bakanımızın hep söylediği bir şey var; 'Siz üretin, biz arkasındayız'. Patates soğanda da gördük bu örneğimizi." diye konuştu.

Çankırı'da yürütülecek projeleri de anlatan Işıkgece, boş arazi kalmadan üretim yapmaya, önemli işlere imza atmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında temsili sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı, Suni Tohumlama Projesi kapsamında imzalanan protokol teslimi gerçekleştirildi, Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında sera sahiplerine çekleri verildi.

Işıkgece, toplantı öncesinde ise Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Osman Türk

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