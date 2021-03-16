Son dakika haber: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiasını yalanladı
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Son dakika haber: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiasını yalanladı

16.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:52
Son dakika haber: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiasını yalanladı

Son dakika haber: Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde bazı sosyal medya hesaplarında asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmıştır. Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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