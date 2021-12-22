İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 20,52 22,80 -10,00 Tekfen Holding 19,80 22,00 -10,00 Enka İnşaat 14,58 16,20 -10,00 Tüpraş 149,70 166,30 -9,98 Ereğli Demir Çelik 25,44 28,26 -9,98 Ford Otosan 226,50 251,60 -9,98 Anadolu Efes 28,34 31,48 -9,97 Kardemir (D) 9,30 10,33 -9,97 Şişe Cam 13,28 14,75 -9,97 Koza Altın 112,10 124,50 -9,96 Petkim 7,78 8,64 -9,95 Koç Holding 27,08 30,02 -9,79 Doğan Holding 2,78 3,08 -9,74 Koza Madencilik 17,20 18,99 -9,43 Kordsa Teknik Tekstil 29,92 32,68 -8,45 Deva Holding 28,22 30,82 -8,44 ASELSAN 20,08 21,78 -7,81 Mavi Giyim 61,65 66,75 -7,64 TAV Havalimanları 32,08 34,54 -7,12 Çemtaş 15,79 16,91 -6,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi