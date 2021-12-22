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Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İskenderun Demir Çelik20,5222,80-10,00Tekfen...

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İskenderun Demir Çelik20,5222,80-10,00
Tekfen Holding19,8022,00-10,00
Enka İnşaat14,5816,20-10,00
Tüpraş149,70166,30-9,98
Ereğli Demir Çelik25,4428,26-9,98
Ford Otosan226,50251,60-9,98
Anadolu Efes28,3431,48-9,97
Kardemir (D)9,3010,33-9,97
Şişe Cam13,2814,75-9,97
Koza Altın112,10124,50-9,96
Petkim7,788,64-9,95
Koç Holding27,0830,02-9,79
Doğan Holding2,783,08-9,74
Koza Madencilik17,2018,99-9,43
Kordsa Teknik Tekstil29,9232,68-8,45
Deva Holding28,2230,82-8,44
ASELSAN20,0821,78-7,81
Mavi Giyim61,6566,75-7,64
TAV Havalimanları32,0834,54-7,12
Çemtaş15,7916,91-6,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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