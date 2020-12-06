Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DE POLİS DENETİMDEN KAÇAN KAMYONET KAZA YAPTI

Başakşehir 'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polislerden kaçan kamyonet sürücüsü kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı.

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi TEM Kuzey yan yolda hafta sonu kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri saat 11.30 sıralarında şüpheli bulduğu 34 CGY 318 plakalı Özkan Ö. yönetimindeki kamyonete dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan kamyonet şoförü kaçmaya başladı. İhbar üzerine kaçan kamyoneti yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kovalamaca sırasında kamyonet, TEM Kuzey yan yol İkitelli sapağında önce bariyerlere daha sonra polis aracına vurarak kaza yaptı. Kazada sürücü Özkan Ö. yaralandı. Kamyonette bulunan diğer bir kişi Murat M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan Özkan Ö. olay yerine gelen ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------------Kaza yapan kamyonetten görüntü-Yaralının ambulansa konulması-Kamyonetteki Murat M. gözaltına alınması-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı