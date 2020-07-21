Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezi 150 yıllık tarihinde 7. defa yer değiştirmeye hazırlanıyor.

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 7'nci kez yerleşim yeri değiştirilecek olan ilçenin taşınacağı ve 2 bin 597 konutun inşa edileceği yeni yerleşim yerinde şu ana kadar 340 konut inşa edildi, 224 konutun da kaba inşaatı tamamlandı. Yusufeli Barajı'nda ise 220 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

İLÇE 150 YILLIK TARİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun kaba inşaatı tamamlandı. 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında bin 174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez camii, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. 25 yataklı hastane inşaatındaki çalışmalar da sürüyor.

220 METRE GÖVDE YÜKSEKLİĞİNE ULAŞILDI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 220 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE"

Yusufeli'ne veda etmeye hazırlanan vatandaşlar ise buruk bir heyecan içerisinde olduklarını ifade etti. İlçe halkından Jale Zurnacı, topraklarının sular altında kalmasından dolayı üzüldüklerini belirterek, "Bizler üzülüyoruz ama ülkemiz için de önemli bir proje hayata geçiriliyor. İnşallah en kısa sürede yeni ilçemize taşınırız" dedi. Gözde Balcı da yeni yerleşim yerinin mevcut ilçeden çok daha güzel olmasını temenni ettiklerini belirtti.

"YENİ İLÇEDE İŞ SAHALARI OLMALI"

Esnaf Merve Özler ise "Bu dükkanı açarken, 'baraj yapılacak açmayın, zararınız olur' dediler. 4 senedir dükkanımı işletiyorum. Şimdi çalışmalar devam ediyor ama 2-3 sene daha sürer. Yeni yerleşim yerinde üniversite ve okullar olmalı. Eğitim seviyesi yüksek bir ilçe olmasını diliyorum. Baraj inşaatı bittikten sonra insanlara iş sahaları oluşturulması gerekiyor" dedi.Yeni yerleşim yerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Doğan Üreloğlu, "Yeni yerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması en büyük temennimizdir. Gelişmiş ve modern bir yerleşim yeri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANILARIMIZ SULAR ALTINDA KALACAK"

Yeni yerleşim yerine taşınacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Begüm Aza, "Yusufeli'nden ayrılacağımız için buruk bir heyecan yaşıyoruz. Çünkü anılarımız sular altında kalacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA