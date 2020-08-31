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Son dakika haber | Bakan Selçuk: 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, 2 ay daha uzatılmıştır (2)

Son dakika ekonomi haberine göre KARAR RESMİ GAZETE'DEKoronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için ödeneğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haber | Bakan Selçuk: 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, 2 ay daha uzatılmıştır (2)
31.08.2020 01:12 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:12

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için ödeneğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; İşsizlik Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesi çerçevesinde koranavirüs salgını nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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