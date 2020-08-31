Son dakika haber | Bakan Selçuk: 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, 2 ay daha uzatılmıştır (2)
Son dakika ekonomi haberine göre KARAR RESMİ GAZETE'DEKoronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için ödeneğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
31.08.2020 01:12 | Son Güncelleme: 31.08.2020 01:12
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için ödeneğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; İşsizlik Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesi çerçevesinde koranavirüs salgını nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı.
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Kaynak: DHA