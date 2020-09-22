Bakan Selçuk: 885 bin kişinin belge ücretlerini karşıladık
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Bakan Selçuk: 885 bin kişinin belge ücretlerini karşıladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 885 bin kişinin 775 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin karşılandığını bildirdi.

Bakan Selçuk: 885 bin kişinin belge ücretlerini karşıladık
22.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 885 bin kişinin 775 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin karşılandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını, çalışan ve işverenlere ilave mali yük getirmediğine dikkat çekti. Mesleki yeterlilik belgesiyle nitelikli işgücünü artırmayı ve iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, "03.10.2019 tarihinde yayımlamış olduğumuz son tebliğde yer alan 26 meslek ile birlikte belge zorunluluğu getirdiğimiz meslek sayısını 143'e çıkardık. Sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda 2019 ve 2020 yıllarında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 540 bin kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağladık. Yine bu belgeyi alanların 515 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonundan karşıladık" şeklinde konuştu.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun, iş dünyası ile birlikte çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini kaydeden Bakan Selçuk, "Belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücümüzün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini sağlıyoruz. Yapılan bu sınavlar sonucunda mesleki yeterlilik belgeli işgücü sayımız artarken, bir milyon 90 bin 35 kişi toplamda bir milyon 148 bin 780 belge almış durumda. Bu doğrultuda nitelikli ve belgeli işgücü ile ülkemizin küresel ekonomide rekabet edebilirliğinin artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Dal

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