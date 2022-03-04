Bakan Bilgin: "Sağlık sisteminin yürümesi eczaneler olmadan gerçekleşemez" - Haberler

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Bakan Bilgin: "Sağlık sisteminin yürümesi eczaneler olmadan gerçekleşemez"

AA, İhsan Can - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK ile TEB arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol"ün güncellenmesi amacıyla düzenlenen...

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK ile TEB arasında "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol"ün güncellenmesi amacıyla düzenlenen ek protokol imza törenine katıldı(1)

Bakan Bilgin: Sağlık sisteminin yürümesi eczaneler olmadan gerçekleşemez

Bakan Bilgin: Sağlık sisteminin yürümesi eczaneler olmadan gerçekleşemez

Bakan Bilgin: Sağlık sisteminin yürümesi eczaneler olmadan gerçekleşemez

Bakan Bilgin: Sağlık sisteminin yürümesi eczaneler olmadan gerçekleşemez

AA / İhsan Can - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Bilgin, Türk, Ekonomi, Haberler

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