Son dakika haber... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,18 artışla 169,6 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,19 değer kazancıyla 15.439 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,07 primle 7.118 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,40 üzerinde 6.829 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,26 artışla 26.153 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda cuma günkü kapanışının yüzde 0,5 altında 1,1267 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın açılışında iyimserliğin ön plana çıktığını bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

ECB üyesi Isabel Schanel bugün yaptığı açıklamalarda enflasyonun kontrolden çıktığına ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığını ifade ederken, kasımda enflasyonun tepe noktasına ulaştığını düşündüklerini bildirdi.

Analistler, Omikron varyantına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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