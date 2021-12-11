Son dakika haber... Antalyaspor Başkanı Çetin: Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında lig lideri Trabzonspor'u Fredy ve Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yendi. Kırmızı beyazlılar, Trabzonspor'un uzun süren yenilmezlik serisine son verirken, bordo mavili takıma 2021-2022 yılında ilk yenilgisini yaşatmış oldu.

Teknik direktör değişikliği yaşadıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini de sözlerine ekleyen Çetin, "Şu an en azından bunun tadını çıkaralım, keyif alalım. Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var. Aynı kadronun bundan önce nasıl oynadığı belli, şimdi nasıl oynadığı belli. Aynı kadronun topa bu kadar nasıl hakim olduğunu gördük. Korkmadan çekinmeden oynuyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bir aileyiz. Bu gece mutluyuz" ifadelerini kullandı.