Son dakika haber... Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları eylülde arttı
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Son dakika haber... Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları eylülde arttı

30.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:14
Son dakika haber... Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları eylülde arttı

Son dakika haberleri: ABD'de kişisel gelirler eylülde aylık yüzde 0,9 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de kişisel gelirler eylülde aylık yüzde 0,9 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

Ağustosta yüzde 2,5 azalış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da eylülde aylık yüzde 1,4 arttı

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle mayıs ayından bu yana artış eğilimini koruyan ancak son aylarda yavaşlama kaydeden kişisel tüketim harcamalarının eylülde yüzde 1 artması bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta ise yüzde 1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,5 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık değişim beklentinin altında kaldı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1,7 artması bekleniyordu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yardım programlarının azaldığını ve ekonomik kurtarma ödemelerinin yavaşladığını belirterek, ülke genlinde Kovid-19 vakalarındaki artışın yılın dördüncü çeyreğinde harcamaları daha da yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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