Son dakika haber... Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre yatırımları haziranda tamamlanacak

Son dakika haberler... Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre mevzuatına göre yapılması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımı tamamlanırken, ıslak baca gazı arıtma sistemleri (Wet FGD) yatırımının bu yılın ilk yarısında tamamlanacağı bildirildi.

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevre mevzuatına göre yapılması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımı tamamlanırken, ıslak baca gazı arıtma sistemleri (Wet FGD) yatırımının bu yılın ilk yarısında tamamlanacağı bildirildi.

Çelikler Holding'ten yapılan açıklamada, dört üniteden oluşan ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan santralde revizyon çalışmalarının tamamlanmasıyla santralin, hem filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri hususunda dünya standartlarını yakalayacağı hem de bu sayede santralin elektrik üretim kapasitesinin artacağı kaydedildi.

Santralin filtreleme ve baca gazı arıtma projesinde, dünyada uygulanan en iyi çevre sistemlerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Projenin mühendislik çalışmaları hem uluslararası standartlara hem de son teknolojiye sahip olması amacıyla yapılan analizler sonucu, dünyaca tanınan uzman şirketlere verildi ve proje tasarımının tamamlanmasıyla, vakit kaybetmeden yapımına başlandı. Proje kapsamında, toz tutucu filtreler yüzde 80 oranında yenilendi ve birinci aşamada Dry FGD sistemi yüzde 100 oranında tamamlanarak hayata geçirildi. Bu çerçevede, Avrupa'daki uygulama örneklerine uygun olarak hareket edildi ve Haziran 2020'de yasal mevzuata uygunluk denetiminden onay alarak kullanımına başlandı. İkinci aşamada, daha büyük tesislerden oluşan Wet FGD sistemi inşasına başlandı. Sistemin mühendislik çalışmaları Avrupa'da hazırlandıktan sonra Mart 2020'de temeli atıldı. Sistemlerin, bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır."

Açıklamada, Wet FGD sistemi içerisindeki dev kireç fabrikası ile dev pompa ve solüsyon tesislerinin de yüzde 80 oranında tamamlandığı ve haziran ayında devreye alınacağı belirtildi.

Afşin Elbistan A Termik Santralinin çevre yatırımlarını düzenli şekilde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, santralin tamamen yerli kaynaklarla yerli üretime katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Yerli ve doğal kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve dış ticaret açığının azaltılmasının hedeflendiği tesiste, linyit işletmeleri de dahil, çoğu bölge halkından oluşan 4 bin 500 civarında kişi istihdam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı