Son dakika haber... Adıyaman'da 23 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
24.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:44
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereği, farklı mahallelerdeki 23 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül