Son dakika haber... Adıyaman'da 23 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereği, farklı mahallelerdeki 23 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül