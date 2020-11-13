Son dakika haber... Adana'da odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber... Adana'da odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu

13.11.2020 03:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 03:56
Son dakika haber... Adana'da odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, bir evin odunluk kısmında yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu odunlukta hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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