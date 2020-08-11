Son dakika haber | Adana'da jandarmadan Kovid-19 denetimi Son dakika haberlerine göre Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında umuma açık yerler ve toplu ulayım araçlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında umuma açık yerler ve toplu ulayım araçlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan koronavirüsle mücadele kapsamında jandarmanın sorumluluk bölgelerinde umuma açık yerler ve toplu ulaşım araçlarında maske takma ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığıyla ilgili denetimlerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin titizlikle devam edeceği de ifade edildi.

Kaynak: AA