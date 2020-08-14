HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde

Son dakika habere göre Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, pandemi nedeniyle amatör liglerde kalan maçlar tamamlanamadığı için Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmesine karar verdi.

Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde
14.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:58

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, pandemi nedeniyle amatör liglerde kalan maçlar tamamlanamadığı için Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un Bölgesel Amatör Futbol Ligine yükselmesine karar verdi. Aynı puana sahip olan Çınar Belediyespor da Bölgesel Amatör Ligine (BAL) terfi etti.

Üst üste üç sezon lig çıkarak yeni bir rekora imza atan 52 yıllık kulübün yıllar sonra elde ettiği bu başarı kentte sevinçle karşılandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran şampiyonluğu çok sayıda eski futbolcu ve spor adamı da paylaştı. Diyarbakır, sporda tarihi bir gün yaşadı. 24 Haziran 1968 tarihinde kurulan ve 13 yılı Türkiye Süper Ligi olmak üzere 45 yıl boyunca profesyonel liglerde mücadele eden ancak 2012 yılında ilk kez amatör lige düşen Diyarbakırspor'un yıllar sonra BAL'a yükselmesi kentte sevinç rüzgarları estirdi. Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu, pandemi nedeniyle amatör liglerde kalan maçlar tamamlanamadığı için Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un BAL'a yükselmesine karar verdi. Kararın ilan edilmesinden sonra sosyal medya adeta yıkıldı. Binlerce sporsever, spor adamı ve eski futbolcu şampiyonluğu paylaşarak taraftarların duygularına ortak oldu.

Yeni bir rekora imza attı

1975-76 sezonunda 3. Lig'den 2. Lige ve 1976-77 sezonunda da 2. Ligden 1. Lige yükselerek Türkiye'de üst üste iki lig çıkan ilk takım olma ünvanını elinde bulunduran Diyarbakırspor, yeni bir rekora imza attı.

2. Amatör Ligine kadar gerileyen Diyarbakırspor, 2017-2018 sezonuda 2. Amatör'den 1. Amatöre, 2018-2019 sezonunda 1. Amatörden Süper Amatöre ve bu sezon da Süper Amatörden BAL Ligine çıkarak üst üste üç sezonda üç lig yükselmiş oldu. Başarının ardında paylaşımlar yapan taraftarların önümüzdeki günlerde kentte mini bir kutlama yapması bekleniyor.

"Başarıdan dolayı çok mutluyuz"

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Ekrem Karakoç, başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek kararı veren Futbol Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Karakoç, "Sezon başında BAL Ligine yükselme sözünü vermiştik. Her sene bir lig hedefiyle yola çıkmıştık. Bunun ilk adımını başardık. Doğru ve adil karar veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve bu işin mimarı olan Ali Düşmez'e teşekkür ediyoruz. Diyarbakırspor aşkıyla mücadele veren teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederek, desteklerini esirgemeyen spor basınımıza, taraftarlarımıza, kent dinamiklerine ve spor taban birliklerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Diyarbakırspor, yıllar sonra kente heyecan getirdi. Ancak burada durmaması lazım. Her sene lig çıkması ve en kısa zamanda hak ettiği üst liglere çıkması lazım. Bunun için bundan sonra kentin takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Herkes elini taşın altına sokmalıdır" dedi.

"Hayatımızın en anlamlı şampiyonluğu oldu"

Diyarbakırspor Teknik Direktörü Aytekin Yıldırım ise tarif edilemez bir duygu yaşadıklarını dile getirdi. Yıldırım, "Diyarbakırspor çocukluğumuzun hayalidir. Diyarbakırspor ile büyüdük. Bizim için spor kulübünden çok ötedir. Hayatımızın en anlamlı şampiyonluğu oldu. Başta başkanımız Ekrem Karakoç ve futbolcularımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın hakkı ödenmez,onlar her yerde yanımızda oldu. İnşallah şehir takıma sahip çıkar. Diyarbakırspor olmadan bölgede futbol gelişmez" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti 3. Sayfa
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu Spor
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hümeyra Demet Akalın Orlando Bloom Merve Boluğur
Spor Falcao Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haber: 52 yıllık efsane Diyarbakırspor BAL liginde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:59:54. #1.15#
title