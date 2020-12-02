4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
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4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım

02.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:32
4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle 2 milyon 200 bin liraya güneş enerji santrali kuran Çorumlu kadın girişimci Zekiye Tan, tesiste 1,2 milyon kilowatt elektrik üretmeyi hedefliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle 2 milyon 200 bin liraya güneş enerji santrali kuran Çorumlu kadın girişimci Zekiye Tan, tesiste 1,2 milyon kilowatt elektrik üretmeyi hedefliyor.

Güneş enerjisi santrali yatırımıyla örnek olan 4 çocuk annesi Zekiye Tan, eşinin merkeze bağlı Harmancık köyünde muhtarlık yaptığını, dolayısıyla TKDK'nın tanıtım toplantılarının tümüne katıldığını söyledi. Eşinin birçok konuda proje düşüncesi olduğunu belirten Tan, IPARD II döneminde yenilenebilir enerji yatırımlarının destek kapsamına alınmasından sonra ülkenin enerji ihtiyacının doğal kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak ve aile bütçesine sürekli bir gelir kapısı açmak için Laçin'in Narlık köyünde bulunan arazilerine güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdiklerini söyledi.

TKDK'nın kadın ve genç girişimcilere sağladığı pozitif ayrımcılık nedeniyle proje başvurusunu kendi adına yaptığını dile getiren Tan, "1 milyon 200 bin TL hibe aldık. Projemizle 14 adet invertör, 1 adet izleme sistemi, 14 bin metre solar kablo ve 3 bin 234 adet solar panel aldık. Yıllık 1,2 milyon kilowatt elektrik üretimi hedefliyoruz. Bu üretim en az bin konutun ihtiyacını karşılamaya yetecek" dedi.

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Tan, mevcut üretim-satış geliri ve alınan hibeyle tesisin yaklaşık 3 yılda kendini amorti edeceğini sözlerine ekledi.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım
4 çocuk annesi kadın girişimciden 2.2 milyon liralık yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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