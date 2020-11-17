Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

17.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:41
Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.559,802.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.559,802.359,508,49
Bizim Mağazaları16,2615,336,07
Selçuk Ecza Deposu9,809,265,83
Deva Holding24,9623,745,14
Şok Marketler12,3811,824,74
Pınar Et ve Un23,9423,223,10
Pınar Süt20,3419,733,09
Bim Mağazalar70,8568,753,05
Kerevitaş Gıda7,166,953,02
MLP Sağlık19,6619,102,93
Migros Ticaret40,1839,042,92
Doğuş Otomotiv32,8031,922,76
Eczacıbaşı İlaç7,166,982,58
Tat Gıda11,4411,241,78
Odaş Elektrik3,533,481,44
Türk Traktör138,00136,700,95
Ülker Bisküvi22,2822,160,54
Emlak Konut GMYO1,901,890,53
Ereğli Demir Çelik10,9310,890,37
Vestel19,7719,700,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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