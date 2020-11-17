Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
17.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:41
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.559,802.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.559,80
|2.359,50
|8,49
|Bizim Mağazaları
|16,26
|15,33
|6,07
|Selçuk Ecza Deposu
|9,80
|9,26
|5,83
|Deva Holding
|24,96
|23,74
|5,14
|Şok Marketler
|12,38
|11,82
|4,74
|Pınar Et ve Un
|23,94
|23,22
|3,10
|Pınar Süt
|20,34
|19,73
|3,09
|Bim Mağazalar
|70,85
|68,75
|3,05
|Kerevitaş Gıda
|7,16
|6,95
|3,02
|MLP Sağlık
|19,66
|19,10
|2,93
|Migros Ticaret
|40,18
|39,04
|2,92
|Doğuş Otomotiv
|32,80
|31,92
|2,76
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|6,98
|2,58
|Tat Gıda
|11,44
|11,24
|1,78
|Odaş Elektrik
|3,53
|3,48
|1,44
|Türk Traktör
|138,00
|136,70
|0,95
|Ülker Bisküvi
|22,28
|22,16
|0,54
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,89
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|10,93
|10,89
|0,37
|Vestel
|19,77
|19,70
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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