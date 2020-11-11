Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü

11.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:56

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında ekonomi açıklamaları sırasında dolar kuru 8 liranın altını indi. Doların an itibariyle 7,90 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9.30 liradan, sterlin ise 10,48 liradan işlem görüyor.

Ekonomi piyasasındaki hareketlilik rekor kıran doları bir anda düşürürken, dolar düşüşüne devam ediyor. Dünü 8,38 seviyesinde kapatan dolar yeni güne düşüşle başlarken, Merkez Bankası'ndan gelen swap açıklamasının ardından düşüşünü sürdürdü.

MERKEZ BANKASININ SWAP KARARI DOLARDA ETKİLİ OLDU

TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltilirken, bu durum dolarda etkili oldu. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar, 8,13 liradan işlem gördü.

DOLAR ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA 8 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında dolar 8 liranın altına düştü. Aşağı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle, 7,90 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN DE DÜŞÜŞTE

Aynı saatlerde euro 9.30 liradan, sterlin ise 10,48 liradan işlem görüyor.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

"Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir.Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz"

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü

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