Son dakika gündem: TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu
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Son dakika gündem: TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu

15.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:36
Son dakika gündem: TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

ANTALYA'da, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

TGB, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Türkiye'nin birçok noktasıyla eş zamanlı Antalya'da eylem düzenledi. Araç trafiğine kapalı, yaya trafiğinin ise yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi girişinde toplanan grup, ellerinde 'ABD piyonu katil PKK', 'HDP kapatılsın', 'Diyarbakır annelerinin yanındayız' yazılı dövizler taşıdı. PKK aleyhinde sloganlar da atan grup, önce saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Caddeden geçen vatandaşların da saygı duruşuna geçip marşa eşlik ettikleri görüldü. Grup hazırladıkları basın açıklamasını, Antalya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında, gösteri ve yürüyüşleri yasaklaması nedeniyle okuyamadı.


Son dakika gündem: TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu
Son dakika gündem: TGB'den, 13 şehit için saygı duruşu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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