SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇILMASI KAMERADA
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇILMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açarken, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açarken, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden aracın plakasını belirleyen polis, içindeki kişi veya kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, seyir halindeki otomobilden havaya silahla rastgele ateş açtı. Silah sesini duyanlar, polise bildirirken, otomobil sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevreden boş kovanları topladı. Havaya rastgele ateş açılma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerden otomobilin plakası belirlendi. Polis, otomobildeki kişi veya kişilerin de tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇILMASI KAMERADA
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇILMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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