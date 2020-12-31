Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi
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Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi

31.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:43
Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi

Son dakika haberlerine göre KISITLAMAYA saatler kala İstiklal Caddesi'nde polis ve zabıtalar tarafından güvenlik önlemleri artırıldı.

KISITLAMAYA saatler kala İstiklal Caddesi'nde polis ve zabıtalar tarafından güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen 'Cadde, Bulvar ve Meydan Tedbirleri' konulu genelgede yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacağı bildirilmişti. Genelge kapsamında İstiklal Caddesi'nde polisler ve zabıtlar birçok giriş-çıkış noktasında yerini alarak 21.00'de başlayacak kısıtlamalar için güvenlik önlemleri hazırlığına başladı. Öte yandan 4 gün sürecek kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olduğu görülürken, polis ve zabıtlar vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

(Fotoğraf) 

 

  


Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi
Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi
Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi
Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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