Son dakika haberleri: Kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemi

KISITLAMAYA saatler kala İstiklal Caddesi'nde polis ve zabıtalar tarafından güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen 'Cadde, Bulvar ve Meydan Tedbirleri' konulu genelgede yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacağı bildirilmişti. Genelge kapsamında İstiklal Caddesi'nde polisler ve zabıtlar birçok giriş-çıkış noktasında yerini alarak 21.00'de başlayacak kısıtlamalar için güvenlik önlemleri hazırlığına başladı. Öte yandan 4 gün sürecek kısıtlamaya saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olduğu görülürken, polis ve zabıtlar vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı