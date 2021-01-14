Son dakika gündem: Kavgada dövülüp, 11 gün sonra ölen Özcan Akçay davasında sanığa 9 yıl hapis

ZONGULDAK'ta, küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada dövülen Özcan Akçay'ın kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdiği olaya ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan Tolga Dönmez, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dilaver Mahallesi'nde geçen yıl 13 Haziran'da meydana gelen olayda, maden işçisi Özcan Akçay evine giderken küfürleşme nedeniyle aynı mahallede yaşayan 2 kişi tarafından dövüldü. Akçay, kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tolga Dönmez tutuklandı, Ç.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dönmez ve Ç.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Dönmez, Ç.Y. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, Tolga Dönmez'in haksız tahrik altında ağırlaştırılmış kasten yaralama suçu işlediğine kanaat getirerek 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ç.Y. ise beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN