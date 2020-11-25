Son dakika gündem: Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 86'ya, Ürdün'de 2 bin 442'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 86'ya, Ürdün'de 2 bin 442'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 55 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 86'ya, vaka sayısının da 542 bin 187'ye çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 472 bin 54 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 bin 25 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 2 bin 442'ye, vaka sayısının da 198 bin 21'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 131 bin 181'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al