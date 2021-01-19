Son dakika haberi: İkna çalışması sonucu 1 örgüt mensubu daha teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 10'a yükseldi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay