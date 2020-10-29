Son dakika gündem: Fransız ekonomistten ülkedeki siyasilere "terörizmi siyasi istismar aracı olarak kullandıkları" eleştirisi
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Son dakika gündem: Fransız ekonomistten ülkedeki siyasilere "terörizmi siyasi istismar aracı olarak kullandıkları" eleştirisi

29.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:06
Son dakika gündem: Fransız ekonomistten ülkedeki siyasilere

Son dakika haberlerine göre Gelir eşitsizliği üzerine yaptığı araştırmalar ve "Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital" adlı kitabıyla tanınan Fransız ekonomi profesörü Thomas Piketty, ülkesindeki siyasilerin, Fransa'daki Müslümanları sindirmek için terörden nemalandığını belirtti.

Gelir eşitsizliği üzerine yaptığı araştırmalar ve "Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital" adlı kitabıyla tanınan Fransız ekonomi profesörü Thomas Piketty, ülkesindeki siyasilerin, Fransa'daki Müslümanları sindirmek için terörden nemalandığını belirtti.

Piketty, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in "İslamo-solculuk yapmak ve yıkımda bulunmak" ile suçladığı Fransa Öğrenciler Ulusal Birliğini (UNEF) hedef almasını Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

"Siyasilerin çıkarları için terörü kullanmaları ahlaksızlıktır. Bu, milliyetçi Hinduların 10 yıldan bu yana Müslüman azınlığı savunan herkesi terörle iş birliği ve vatana ihanetle suçladıkları stratejidir." ifadesini kullanan Profesör Piketty, Fransa Eğitim Bakanı Blanquer, Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ve filozof Pascal Bruckner gibilerin, bu tip söylemlerine son vermelerini istedi.

Diğer yandan Fransa Eğitim Bakanı'nın, Müslümanları savunarak yıkıma neden olmakla suçladığı öğrenci sendikası UNEF de bu suçlamaları, "bir milli eğitim bakanına yakışmayan, anlamsız ve kabul edilemez ifadeler" olarak değerlendirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Eylemlerimizle radikal İslam'a veya sempatizanlığına yönelik bir ideoloji yaydığımızı ima etmek, tüm kamuoyunun huzurunda cehaletin bir kanıtı olur." ifadesine yer verildi.

Öğretmenler Sendikası Snesup-FSU da Bakan Blanquer'in sözlerini "sorumsuzca", imalarını da "olağanüstü şiddet" olarak tanımlayarak kınadıklarını açıkladı.

"İslamo-solculuk" terimi, Fransa'da sağcılar tarafından, "İslamcılar ve solcular arasındaki sözde siyasi ittifak" için kullanılıyor.

Fransa Eğitim Bakanı, geçen hafta Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, İslamo-solcuğun üniversitelerde, UNEF gibi sendikalarda yer bulduğunu ve buralarda ciddi zarar verdiğini, İslamo-solcuların bazen en kötü şeylere yol açan bir ideolojiyi savunduklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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