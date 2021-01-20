Koronavirüse karşı etkili olan zeytin yapraklarının kilosu 100 liradan satılıyor

Bursa'da zeytinleri budamaya başlayan üreticiler aktarlarda kilosu yüz liraya satılan zeytin yapraklarını bedava dağıtıyor.

Her yıl muntazaman budanan zeytin ağaçları bu sene de budanmaya başladı. Üreticilerin budadıkları dallar yere düşüyor. Üzerinde zeytin yapraklarının da bulunduğu bu dallar ya yakılıyor ya da kıyma makinesiyle yok ediliyor. Bu dallar ortadan kaldırılmazsa üreticilere ayak bağı oluyor. Üreticiler bu dalları yakmadan veya kıymadan evvel isteyenlerin yapraklarını toplayabileceğini söyledi.

"İSTEYEN İSTEDİĞİ KADAR ALABİLİR"

Zeytin ağaçlarını budamaya başlayan zeytin üreticileri, "Zeytin yaprağının 100 liraya satıldığını duyduk. Bizde yapraklar bedava. Budadığımız yapraklar yok olacağına vatandaş faydalansın. Budama zamanı kestiğimiz dallardan vatandaşlar gelsin istedikleri kadar yaprak alsın. Ama ağaçların üzerinden kesmesinler. Bu ağaca büyük zarar verir. Budanan dallardan isteyen istediği kadar alabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı