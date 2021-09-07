Son dakika haber: Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi'yi transfer etti
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Son dakika haber: Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi'yi transfer etti

Son dakika haber: Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi'yi transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Ahmed El Messaoudi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Ahmed El Messaoudi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden FC Groningen forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed El Messaoudi'yi 3 yıllığına transfer ettiğini açıkladı. Transfer sonrası kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'de forma giyen orta saha futbolcusu Ahmed El Messaoudi ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ahmed El Messaoudi, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. El Messaoudi'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Orta sahada rotasyon sağlayacak

Fas asıllı Belçikalı genç oyuncu Ahmet El Messaoudi, Gaziantep FK için ön libero, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında rotasyon sağlayabilecek. Başarılı istatistiği ile ön plana çıkan Messaoudi, geçtiğimiz sezon FC Groningen formasıyla 28 maçta 8 gol atıp, 2 asist yapmıştı. Messaoudi 28 karşılaşmanın 12'sinde on numara, 7'sinde merkez orta saha, 6'sında ön libero, 3'ünde ise sağ kanat pozisyonlarında yer aldı.

(Ahmet Demir/İHA)

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Son dakika haber: Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi'yi transfer etti
Son dakika haber: Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi'yi transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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