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Son dakika... Gaziantep FK, Afyonkarahisar kampının 5. gününde çalışmalarını sürdürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre - Gaziantep FK, Afyonkarahisar kampının 5. gününde çalışmalarını sürdürüyor Gaziantep FK'de Ali Ateş takımla çalışmalara başladı Süper Lig ekiplerinden Gazinantep FK, kampa girdiği Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdürüyor.

21.08.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:21

- Gaziantep FK, Afyonkarahisar kampının 5. gününde çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep FK'de Ali Ateş takımla çalışmalara başladı

AFYONKARAHİSAR - Süper Lig ekiplerinden Gazinantep FK, kampa girdiği Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekipte Ali Ateş sakatlıktan dönüş antrenmanı ile takımdan ayrı çalıştı.

Gaziantep FK, Afyonkarhisar kampının 5. gününde hazırlıklarını sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Akşam antrenmanı Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından gruplar halinde yapılan toplu hareketler ile devam etti.

Gaziantep FK'de sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzun olan Ali Ateş de takımdan ayrı çalıştı. Genç oyuncunun çalışmalarda hayli hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.

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Son dakika... Gaziantep FK, Afyonkarahisar kampının 5. gününde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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