Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi

Son dakika: Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, Denizlispor'a patladı. Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği rakibini 6-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmayı farklı kazanan ev sahibi ekip, rakibine adeta gol olup yağdı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli, 45. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Muhammet Özkal (kendi kalesine), 64. dakikada Younes Belhanda ve 90. dakikada Jesse Sekidika'dan geldi. Denizlispor'un tek golünü ise 48. dakikada Veton Tusha kaydetti.

Bu sonuçla puanını 36 yapan Galatasaray, ligde haftayı 3. sıraya tamamladı. Ligin dibine demir atan yeşil beyazlılar ise 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Suat Arslanboğa'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Bergdich'in hatalı pasıyla ceza yayında topla buluşan Babel kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 9: Galatasaray, Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Belhanda ortaya çevirdi, Emre Akbaba penaltı noktası üzerinden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Dakika 17: Galatasaray, Feghouli'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Linnes'in sağ kanattan ceza alanına çevirdiği top Babel'e geldi, savunmanın müdahalesiyle sağ çaprazda topu önünde bulanFeghouli düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 34: Sağal'ın ara pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

Dakika 45: Galatasaray, Donk'un attığı golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topa Recep ters bir vuruş yaptı, ceza alanına gelen topa iyi yükselen Donk kafayla fileleri havalandırdı ve mücadelenin ilk yarısı sarı kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Denizlispor, Tusha'nın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Hızlı gelişen Denizlispor atağında sağ kanattaki Rodallega ortadan hareketlenen Tusha'yı gördü, genç oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve Muslera'yı mağlup etti.

Dakika 58: Belhanda'nın ara pasıyla ceza alanına giren Feghouli köşeye vurdu, Pantilimon topu son anda kornere çelerek gole izin vermedi.

Dakika 60: Galatasaray, Denizlispor karşısında farkı bir kez daha 3'e çıkardı ve skor 4-1 oldu. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Saracchi'nin vuruşunda Pantilimon'dan dönen top Muhammet'e çarparak ağlara gitti.

Dakika 64: Galatasaray, Belhanda ile skoru 5-1 yaptı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Belhanda ceza alanı dışından vurdu farkı 4'ı çıkardı.

Dakika 69: Savunmada pas arası yapan Babel kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi, aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Dakika 74: Hızlı gelişen Denizlispor atağında sol kanattan ceza alanına giren Sagal çaprazdan vurdu, Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

Dakika 90: Galatasaray, Sekidika'nın golüyle skoru 6-1'e getirdi ve mücadele bu golle sona erdi.