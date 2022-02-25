Son Dakika: Erken final! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu - Haberler
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Son Dakika: Erken final! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. İlk karşılaşma İspanya'da oynanacak.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

Son Dakika: Erken final! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu

Lionel Messi'nin oynadığı dönemde Türk takımlarıyla eşleşmeyen Barcelona, Arjantinli yıldızın ayrıldığı ilk sezonda Galatasaray'ın rakibi oldu.

Son Dakika: Erken final! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray, evinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği 2012/13 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşından bu yana İspanyol takımlarıyla oynadığı altı karşılaşmayı toplam 21 gol yiyerek kaybetti. Nostalji.

Barcelona'dan Camp Nou'da puan alan ilk ve tek Türk takımı da Galatasaray. Opta'daki verilere göre; Türk takımlarıyla oynadığı 14 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kaybeden Barcelona (9G 2B), bu üç yenilgiyi de deplasmanda aldı.

  • 0-3 vs Beşiktaş (Eylül 2000)
  • 1-2 vs Galatasaray (Kasım 1994)
  • 0-1 vs Trabzonspor (Eylül 1990)

Son 16 turundaki eşleşmeler:

  • Galatasaray-Barcelona
  • Rangers-Kızılyıldız
  • Braga-Monaco
  • Porto-Lyon
  • Atalanta-Leverkusen
  • Sevilla-West Ham United
  • Leipzig-Spartak Moskova
  • Real Betis-Frankfurt

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Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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