Son Dakika: Erken final! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çekti. Son 32 turunda Napoli'yi eleyip gelen Katalan devi, son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da, rövanş 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.

MESSİ DENK GELMİYOR

Lionel Messi'nin oynadığı dönemde Türk takımlarıyla eşleşmeyen Barcelona, Arjantinli yıldızın ayrıldığı ilk sezonda Galatasaray'ın rakibi oldu.

REAL'DEN SONRASI KABUS

Galatasaray, evinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği 2012/13 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşından bu yana İspanyol takımlarıyla oynadığı altı karşılaşmayı toplam 21 gol yiyerek kaybetti. Nostalji.

TÜRKİYE'DE KAZANAMIYORLAR

Barcelona'dan Camp Nou'da puan alan ilk ve tek Türk takımı da Galatasaray. Opta'daki verilere göre; Türk takımlarıyla oynadığı 14 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kaybeden Barcelona (9G 2B), bu üç yenilgiyi de deplasmanda aldı.

0-3 vs Beşiktaş (Eylül 2000)

1-2 vs Galatasaray (Kasım 1994)

0-1 vs Trabzonspor (Eylül 1990)

Son 16 turundaki eşleşmeler:

Galatasaray-Barcelona

Rangers-Kızılyıldız

Braga-Monaco

Porto-Lyon

Atalanta-Leverkusen

Sevilla-West Ham United

Leipzig-Spartak Moskova

Real Betis-Frankfurt

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