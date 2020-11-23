Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı
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Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

23.11.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:13

Son dakika: Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 maçlık aradan sonra puan kaybetti. Kayserispor'da Muğdat Çelik'in kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Galatasaray'ın golünü 62. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. Kayserispor rakibinin golüne 71. dakikada Gustavo Campanharo ile cevap verdi ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Kayserispor'da penaltıya sebebiyet veren Muğdat Çelik, ikinci sarı kartan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 3 hafta aranın ardından puan kaybeden ev sahibi ekip, haftayı 17 puanla kapattı. Kayserispor ile puanını 7'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Turgut Doman'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Linnes'in sağ kanattan ortasına Feghouli gelişine vurdu, şutu kaleci Lung'un kucağında kaldı.

Dakika 5: Lennon'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

Dakika 10: Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, kaleci Lung'u geçemedi.

Dakika 15: Seken topu ceza sahasının solunda önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşu savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı. Galataray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

Dakika 17: Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşa uzak köşede Diagne kafayı vurdu, şutunu Lung kornere çeldi.

Dakika 24: Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasının solunda kontrol eden Emre Kılınç'ın dar açıdan sert vuruşunu kaleci Lung kurtardı.

Dakika 39: Ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli'nin vuruşunu kaleci Lung kornere gönderdi. Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 62: Galatasaray, Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Kayserisporlu Muğdat ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 71: Kayserispor Gustavo Campanharo'nun muhteşem golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Campanharo'nun sert şutu ağlarla buluştu.

Dakika 90+5: Galatasaray'ın son dakikada yakaladığı pozisyonlar sonucu değiştirmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları (7)
RECAİ: Fatih terim bırak artık daha fazla yıpranma yıpratma birtürlü oyun oynatamiyorsun bir ay alacaklar geçikse ortalığı yikiyorsunuz
Cevap Yaz 1 81 Yayından Kaldır
PASO: verilmeyen penaltılar uyuyun cengiz yönetimi uyuyun koczadelerin federasyonu hakemleri halletmişler uyuyun beinsporun masrafını koczadeler cebinden verdi uyuyun uyuyun
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JALE: Muğdat çelik sen git çobanlık yap gerçi kayseride çobandan çok ne var sende onlardan biri olursun ama ben merak ediyorum kayseriyi kaça sattın O evladı ?Cinconun helaya bıraktığı Miç.
Cevap Yaz 4 32 Yayından Kaldır
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