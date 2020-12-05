Son Dakika: Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0'la geçti

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u her iki yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Deplasman ekibinde Gökhan Karadeniz gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar rahat kazandı.

Galatasaray'ın galibiyeti getiren goller 32. dakikada Mbaye Diage, 64. dakikada Pablo Santos (kendi kalesine) ve 90. dakikada Kerem'den geldi. Hatayspor'da oyuna 59. dakikada dahil olan Gökhan Karadeniz 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla puanını 23 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitledi. Ligdeki 8. maçında 2. mağlubiyetini alan deplasman ekibi ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Erkan Özdamar'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 8: Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 16: Hızlı gelişen Galatasaray atağında ara pası sonrası Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arayaa giren savunma gole izin vermedi.

Dakika 17: Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın kaleye vuruşu ise dışarı çıktı.

Dakika 25: Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 32: Galatasaray, Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Feghouli'nin ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Diagne'nin vuruşu direğe çarpıp ağlarla buluştu

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Emre Taşdemir'in ceza sahasının solundan çektiği şut üstten dışarı gitti.

Dakika 51: Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı.

Dakika 64: Galatasaray, Pablo Santos'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Oğulcan'ın uzak köşedeki kafa vuruşu savunmadaki Pablo Santos'a çarptı ve top ağlarla buluştu.

Dakika 74: Feghouli'nin ceza sahası içinden çektiği gelişine şutu direk dibinden auta gitti.

Dakika 80: Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dakika 86: Ceza sahasının solunda topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşu yandan dışarı çıktı.

Dakika 90: Türk Telekom'da VAR sonrası gol kararı çıktı! G.Saray farkı Kerem ile 3'e çıkardı ve mücadele sarı kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.