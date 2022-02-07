Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi

UEFA Avrupa Ligi kadrosunda üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray ; Pena, Gomis ve Pulgar'ı listeye eklemişti. Assunçao, Yedlin ayrılıklarından sonra Mbaye Diagne'nin de bileti kesildi. Senegalli forvetin sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

SAKATLIĞI MECBUR BIRAKTI

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulabilir. Sarı-Kırmızılılar yer açmak zorunda olduğu için Diagne'nin sözleşmesini feshetti.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer edilen Diagne, Galatasaray'da istikrarlı grafik çizemedi. Transfer olduğu sene yarım sezon düzenli oynayan Diagne, şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Ardından Brügge ve West Brom'da kiralık oynadı. Bu sezon 23 resmi karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.