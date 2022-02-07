Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika: Yeni transferler için yabancı kontenjanından yer açmaya çalışan Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Mbaye Diagne'nin mukavelesi resmen feshedildi.

UEFA Avrupa Ligi kadrosunda üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray ; Pena, Gomis ve Pulgar'ı listeye eklemişti. Assunçao, Yedlin ayrılıklarından sonra Mbaye Diagne'nin de bileti kesildi. Senegalli forvetin sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi

SAKATLIĞI MECBUR BIRAKTI

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulabilir. Sarı-Kırmızılılar yer açmak zorunda olduğu için Diagne'nin sözleşmesini feshetti.

Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer edilen Diagne, Galatasaray'da istikrarlı grafik çizemedi. Transfer olduğu sene yarım sezon düzenli oynayan Diagne, şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Ardından Brügge ve West Brom'da kiralık oynadı. Bu sezon 23 resmi karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi resmen feshedildi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

burakk:

13 milyona alınmıştı.. Gitti paralar.

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
UĞUR BOSTANCI:

LİGDE GALATASARAY DİYE BİR TAKIM VARMI YA

Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title