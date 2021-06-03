Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
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Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor

Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Fransa'ya Çad'dan gelen Air France uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

Fransa'ya Çad'dan gelen Air France uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çad'in başkenti Encemine'den kalkarak yerel saatle 16.01'de Paris'e inen AF865 sayılı uçakta bomba bulunduğu şüphesiyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Charles de Gaulle Havalimanı'na sorunsuz indiği ve yolcuların aranarak uçağın boşaltıldığı ifade edildi.

Fransız basını, bomba ihbarını, uçuş esnasında uçakta bomba olduğuna ve Cezayir'e iniş yapmasına dair bir çağrı alan kaptan pilotun yaptığını bildirdi.

Uçağa Charles de Gaulle Havalimanı'na inene kadar, Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş jetlerinin eşlik ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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