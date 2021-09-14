Son dakika! FOYDER, finansal ve operasyonel yapılandırma konularında temel prensiplerini belirledi

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (FOYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tengiz, "İhtiyaç duyan reel sektör işletmelerinin finansal ve operasyonel yapılarını yenileyerek sürdürülebilir bir ekonomik yapıya dönüştürülmelerine yönelik müstakil bir 'Önleyici Yeniden Yapılandırma Kanunu'na ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti.

Tengiz, AA muhabirine, reel sektör şirketlerinin finansal ve operasyonel yapılandırma konularında değerlendirmelerde bulundu.

Derneğin, şirket dönüşümü, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını sağlayacak çalışmalarla finansal sektörün kredi müşterilerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirerek finansal sistemimizin aktif kalitesine olumlu etki edecek faaliyetler yürütürken diğer taraftan reel sektörümüzün ekonomiye sağladığı katkıyı artıracak yol ve yöntemler üzerinden çalıştıklarını belirten Tengiz, açıklanan ekonomik program çerçevesinde kurumlarımızın çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ve "FOYDER olarak ülkemizin yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasına dönük üzerine düşen tüm faaliyetleri yürütme gayreti içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tengiz, bir sivil toplum kuruluşu olarak, reel sektör işletmelerinin ekonomide yarattığı katma değeri artırmak amacıyla gerekli olan finansal ve operasyonel yapılandırma konularında FOYDER olarak yapacakları ve tüm paydaşlar ile paylaşacakları önerilerin temelini oluşturacak temel prensipler belirlediklerini dile getirdi.

İhtiyaç duyan reel sektör işletmelerinin finansal ve operasyonel yapılarını yenileyerek sürdürülebilir bir ekonomik yapıya dönüştürülmelerine yönelik müstakil bir "Önleyici Yeniden Yapılandırma Kanunu"na ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Tengiz, "Yapılandırılmaya konu işletmelerimizin 'ilave finansman' ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırıcı mekanizmaların kurulması elzemdir." dedi.

Tengiz, işletmelerin muhasebe sistemleri ile ürettikleri rapor ve kayıtların gerçeğe uygun ve denetlenebilir olmasının da önem arz ettiğini söyledi.

Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma süreçlerinde Finansal ve Operasyonel Yapılandırma uzmanlarının etkinliğinin artırılması ve yapılandırma sonrası süreç için gözetim-izleme fonksiyonlarının bu sürecin bir devamı olarak konumlandırılması gerektiğini dile getiren Tengiz, "5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan zimmet suçu önleyici yeniden yapılandırmanın etkinliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde revize edilmelidir." diye konuştu.

"Sorunlu alacakların satışına dönük yapı oluşturulmalı ve bu alacaklar standartlaşmalı"

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FOYDER Başkan Yardımcısı Önder Yılmaz da her işletmenin yapılandırılabilecek durumda olmayabileceğini belirterek, "Yapılandırılması ülke ve ekonomi için daha büyük yükler oluşturan, verimlik artışı imkanı olmayan, ortakları etik dışı davranışlar içerisinde bulunan, iyi niyet kurallarını ihlal eden bu tür işletmeler için de etkin bir tasfiye süreci tasarlanmalıdır." dedi.

Teminatların adil ve hızlı likidite edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, mevcut süreler ve süreçlerin de azaltılmasının gerekliliğine işaret etti.

Yılmaz, bankaların doğrudan veya varlık yönetim şirketleri yoluyla dolaylı olarak alacaklarını Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve benzeri yapılara devrine ilişkin yapıların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sorunlu alacakların satışında standartlaşmanın sağlanması ve bu alacaklara ilişkin menkul kıymetleştirme imkanı getirilerek ikincil piyasaların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "İşletmeler için erken uyarı kriterleri belirlenerek gerekli sistemler oluşturulmalıdır." diyerek sözlerini tamamladı.