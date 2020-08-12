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Son Dakika | FKA'dan yeni mali destek programı

Gelen son dakika haberlerine göre Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli için bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmek üzere Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı başlattı.

Son Dakika | FKA'dan yeni mali destek programı
12.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:42

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli için bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmek üzere Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı başlattı.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, yazılı açıklamasında, programla imalat sanayinde Malatya ve Elazığ illerinin üretim, yenilikçilik ve dış ticaret kabiliyetlerini artıracak fiziki ve hizmet altyapılarının güçlendirilmesi, Bingöl ve Tunceli illerinin tarıma dayalı sanayiye girdi teşkil edilebilecek altyapı ve hizmet modelleri geliştirmeye yönelik ortak kullanım alanlarının oluşturulması ve Yukarı Fırat Havzası turizm markalaşması ve turizm destinasyonlarının geliştirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Yoğunlu, projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 16,5 milyon lira olduğunu ve desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 22 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarının asgari 375 bin lira ve azami 2 milyon 250 bin lira olabileceğini ifade eden Yoğunlu, "Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na başvuru kabulü 17 Ağustos 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere www.fka.gov.tr adresimizden ulaşılabilir." açıklamasında bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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