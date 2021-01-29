Son Dakika | FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik 66 şüpheliye gözaltı kararı
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Son Dakika | FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik 66 şüpheliye gözaltı kararı

29.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:08
Son Dakika | FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 66 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 66 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile örgütün 2 "mahrem imamı"nın bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 25 ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Şüphelilerden 41'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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