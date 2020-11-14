Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
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Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

14.11.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:06

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'taki vakaların ardından koronavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı. Sarı-lacivertliler, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

GALATASARAY'DA DA 1 POZİTİF VAKA

Koronavirüsün Fenerbahçe'ye de sıçramasının öncesi ezeli rakiplerinden Galatasaray'da da Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin milli takımda yapılan test sonucu pozitif çıkmış ve tecrübeli oyuncu karantinaya alınmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA VAKA SAYISI 8'E YÜKSELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş ise kulüpte koronavirüse yakalanan kişi sayısının 8 olduğunu duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir" ifadelerine yer vermişti.

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
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